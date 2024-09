Nos embalos! Botafogo é o time com mais jogos marcados para sábado à noite no Brasileirão

Engenhão antes de Botafogo x Fortaleza/ Foto: Isabelle Favieri/ Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão, o Botafogo encara, na noite deste sábado (14), às 21h, o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. O horário, considerado como novidade nos últimos 10 anos no futebol brasileiro, tem sido um hábito frequente para o Glorioso e sua torcida.

No atual campeonato, o Botafogo é o time que mais disputou partidas entre 19h e 21h30m de sábado, com três até o momento. O jogo com o Corinthians é o quarto, enquanto o confronto contra o Grêmio, no dia 28, também acontecerá às 21h de um sábado.

A equipe tem retrospecto misto nesse período de tempo: derrota para o Cruzeiro e vitória sobre o Fortaleza. Como visitante, o jogo mais marcante foi o empate com o Vasco, em São Januário, por 1 a 1.

Veja o número de jogos de cada time como mandante em noites de sábado:

Botafogo: 4

Fluminense, São Paulo, Corinthians e Vasco: 3

Atlético-MG, Bahia e Fortaleza: 2

Flamengo, Palmeiras, Atlético-GO, Criciúma e Cruzeiro: 1