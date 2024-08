Negociando com Adryelson, Botafogo pode ter reforço “caseiro” para a zaga

Pablo volta a treinar no Botafogo — Foto: Vitor Silva / Botafogo







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Próximo de acertar com Adryelson, o Botafogo pode ter um reforço caseiro para a zaga. Recuperado de lesão, Pablo deve receber oportunidades nas próximas partidas. Contratado no início de 2024, o zagueiro sofreu com lesões e ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos.

No Brasileirão, foi apenas uma partida, contra o Juventude. Na ocasião, Pablo atuou por apenas 28 minutos, em 21 de abril. Agora, a expectativa é de que o atleta consiga ter mais tempo de jogo e ajude, com qualidade e experiência, a manter o bom momento da equipe.

Em busca de mais reforços para a sequência da temporada, o Botafogo irá repatriar o zagueiro Adryelson. O jogador ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (3) para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo até dezembro de 2024. A informação foi divulgada em primeira mão pelo "Jornal dos Sports" e confirmada pelo Lance!.

Mesmo com o desejo de permanecer na Europa, o defensor foi convencido pelo Glorioso a retornar, com o acerto tendo se encaminhado nas últimas horas. Agora, basta o aval do Lyon, que detém os direitos do atleta.

Tendo se destacado pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023, o brasileiro foi levado por John Textor - acionista e dono dos dois clubes - à França em janeiro, em transação que custou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na cotação na época). Seu companheiro de equipe, o goleiro Lucas Perri também foi negociado com o clube francês.

Após encaminhar o empréstimo do zagueiro Luis Segovia para o CRB até o fim do ano, Adryelson vai se juntar a Bastos, Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo como opções do técnico Artur Jorge para o setor.