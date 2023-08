A possibilidade do Botafogo ter como patrocínio a Associação Universidade Iguaçu (Unig) parou nos tribunais. Após o Alvinegro ter desistido do vínculo de parceria originalmente acordado, uma decisão da juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra, no Rio de Janeiro, determinou que a SAF cumpra o acordo e estampe a marca nas camisas do clube. A pena é de multa de R$ 50 mil por partida.