O Botafogo teve uma frustração nos seus bastidores nesta quarta-feira (18). O Ministério Público do Trabalho (MPT) indicou a não homologação da segunda proposta de acordo entre o Alvinegro e a Comissão de Credores para o pagamento da dívida trabalhista do clube centralizada por um tribunal. Houve a sugestão de uma nova audiência para tentativa de novos termos. A informação é do "ge".