Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Apesar de ter há pouco tempo ao Botafogo, Matheus Martins já provou seu valor com gols decisivos e assistências importantes nos últimos seis jogos. A primeira vez que balançou as redes foi na goleada contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no Nilton Santos. Em exclusiva ao Lance!, o jogador falou sobre provocação aos rivais na comemoração.

O Alvinegro abriu o placar da partida logo aos três minutos com Mateo Ponte, mas os rubro-negros chegaram ao gol de empate com Bruno Henrique, que comemorou com o conhecido 'chororô', ainda no primeiro tempo. A segunda etapa foi inteira do Glorioso, Igor Jesus colocou o Botafogo na frente novamente, e Matheus Martins foi o responsável por consagrar a goleada sobre o rival.

O camisa 37, que saiu do banco, não deixou a provocação passar batida, e revidou com o mesmo gesto ao comemorar o gol. Ao Lance!, Matheus Martins falou sobre o sentimento de marcar pela primeira vez em um jogo tão importante, e explicou o porquê decidiu retribuir a provocação.

– Fiquei muito feliz pelos dois gols. Pela vitória que a gente teve também. E pelo meu início que estou tendo aqui no Botafogo. A comemoração faz parte do clássico. Acho que das duas partes. Como ele provocou, também tive a oportunidade de provocar. Mas isso só fica dentro de campo mesmo. Faz parte do clássico.

Além da grande atuação no clássico, o jogador foi, mais uma vez, decisivo na partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. Matheus saiu do banco e participou dos dois gols que colocaram o Glorioso na vantagem.

– Pude fazer uma boa partida também contra o Palmeiras. Participei dos dois gols. Dei assistência para o Savarino. Foi um jogo difícil. A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil lá em São Paulo. Mas graças a Deus a gente saiu classificado. Acabamos tomando dois gols. Um pouquinho que a gente desligou. Acabamos tomando um gol. Mas a gente conseguiu sustentar até o final. E conseguir a classificação.

O Botafogo classificou, mas não foi tão fácil como o esperado. Mesmo saindo na frente com dois gols, o adversário chegou ao empate, e quase chegou a virar o jogo, o que levaria para uma disputa por pênaltis. O terceiro gol foi anulado por toque de mão. Apesar do clima tenso de mata-mata, o confronto entre os clubes carrega polêmicas desde a virada da última temporada. Segundo Matheus Martins, o grupo se manteve tranquilo até o apito final.

– Eu creio que o mental não pesou não. O grupo estava bem tranquilo. Estava bem focado. Independente do que aconteceu na última temporada. Então a gente estava bem focado na nossa classificação. Foi o que a gente focou e conseguiu.

Matheus Martins, no Nilton Santos, antes da partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)