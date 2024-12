Barboza se emociona com título inédito do Botafogo: ‘Melhor sensação da vida’

Após o Botafogo conquistar a Libertadores sobre o Atlético-MG por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o zagueiro Alexander Barboza se emocionou com a conquista inédita do Glorioso. Além disso, o argentino dedicou o título ao volante Gregore, que levou o cartão vermelho mais rápido da história da competição.

- Uma loucura (ser campeão da Libertadores). Ter toda a minha família na arquibancada. Com a torcida aí, e dar essa alegria para eles… Para mim é a melhor sensação que tive depois do nascimento dos meus filhos - declarou Barboza, em zona mista após o título.

Questionado sobre a expectativa para a final e as sensações dentro de campo, Barboza revelou o drama da expulsão de Gregore nos primeiros minutos da partida:

- Ganhar. Sempre ganhar. Quando Gregore foi expulso fiquei com medo. Fiquei triste por ele, ele é um cara que se prepara muito, treina muito… Ele não merecia isso. Queríamos ganhar por ele também - afirmou o zagueiro.

Volante do Botafogo, Gregore foi expulso na final da Libertadores contra o Atlético-MG, com cerca de 30 segundos de partida. O jogador acertou a cabeça de Fausto Vera em uma dividida, que deixou o adversário com um sangramento no rosto. Após o título, Barboza dedicou a conquista ao companheiro.

- Personalidade, humildade. Todo mundo correu muito hoje. Foi um jogo para nós muito difícil. Um jogador a menos com 40 segundos. Uma final com muitas as emoções. Incrível o que esse time conseguiu. Isso é para o Gregore também. É um cara que para nós é muito importante. Foi uma jogada infeliz, deixou ele fora da final. É para ele também. Ele merece mais do que nós. Porque é um cara top e estamos felizes por ele também - disse Barboza.

