O árbitro da partida, Paulo Cesar Zanovelli da Silva, relatou na súmula as declarações de Marçal com base em “leitura labial”, citando a transcrição do que o jogador falou com base em uma reportagem do "ge". A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) informou que iria ao STJD contra o atleta. De acordo com o site Fogãonet, o julgamento acontecerá na segunda-feira (16), a partir das 13h.