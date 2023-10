O técnico Lúcio Flávio valorizou a maneira como o Botafogo se impôs ao Fluminense no clássico realizado neste domingo (8). Em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante, que fez sua estreia como interino, atribuiu o reencontro alvinegro com as vitórias à crença na autoestima do elenco.