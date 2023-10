Afinal, após o América-MG, no dia 18, o Glorioso enfrentará Athletico-PR, Fortaleza, Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino de três em três dias. Apostando no aprimoramento físico de seus jogadores e na evolução de talismãs, o Botafogo vai a campo novamente no Independência, às 20h, contra o Coelho, quarta-feira.