Artur Jorge comemora vitória do Botafogo ‘arrancada a ferros’ do Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 22:14 • Rio de Janeiro

Artur Jorge não se importou que a vitória do Botafogo tenha sido conquistada apenas aos 50 minutos do segundo tempo. Após a partida, o treinador se demonstrou sereno, avaliou que o time fez por merecer o resultado diante do Fluminense, e ressaltou em sua primeira resposta que o objetivo no clássico foi alcançado.

— O mais importante foi a nossa vitória hoje (sábado). Foi justíssima, arrancada a ferros no último minuto. Antes tivemos mais de uma situação muito clara. Tivemos o domínio, fomos uma equipe extremamente sólida e muito competente —, considerou o treinador.

O técnico português elogiou a postura do time — que em sua avaliação foi intensa durante o tempo todo —, mas sobretudo a disposição do elenco. No jogo do Maracanã, o Botafogo contou com a participação de jogadores que não têm atuado com tanta frequência entre os titulares.

— Outros (jogadores do elenco) têm competido com mais regularidade, mas aqueles que não têm tido tanto tempo de jogo são de uma importância impagável pra nós, e para mim pessoalmente. São atletas extremamente comprometidos com o projeto, são atletas que nos dão uma valorização, no dia a dia, enormíssima, e só quem trabalha dessa forma consegue ter o desempenho que tivemos aqui. Falo de Tchê Tchê, que tem jogado menos vezes, falo do Tiquinho, o próprio Matheus (Martins) que hoje voltou a jogar —, destacou Artur Jorge.

Mas a coletiva também teve espaço para um (levíssimo) puxão de orelha: Artur Jorge afirmou que por muito pouco não substituiu Luiz Henrique, o autor do gol da vitória, ainda no intervalo do jogo.

— O Luiz Henrique teve sorte, porque eu quase tirei ele no intervalo. Achei que a primeira parte dele foi abaixo daquilo que ele é capaz de fazer —, revelou o técnico do Botafogo. — Ele é um jogador acima da média, um jogador de seleção. Quando faz aquilo que fez na segunda parte, quando consegue jogar dentro daquilo que é o seu melhor, temos um jogador completamente diferente.