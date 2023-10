O atacante Júnior Santos demonstrou entusiasmo com o fato do Botafogo ter saído de campo com a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (8), no Maracanã. Em entrevista na zona mista, o camisa 37 exaltou o fato do Alvinegro ter se reencontrado com as vitórias após uma sequência de cinco jogos.