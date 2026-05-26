Jordan Barrera aproveita oportunidade no Botafogo e ganha pontos com Franclim Carvalho

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A reta final do calendário do Botafogo até a pausa para a Copa do Mundo tem sido muito importante para o atacante Jordan Barrera mostrar seu potencial. O colombiano de 20 anos, contratado no segundo da temporada passada, chegou como grande joia de seu país, mas ainda busca engrenar com a camisa alvinegra.

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Barrera recebeu oportunidades contra o Independiente Petrolero (BOL), na vitória por 3 a 0, e contra o São Paulo. No duelo pela Sul-Americana, o jovem anotou o segundo tento do triunfo alvinegro. Já na partida contra o Tricolor, foi dele o golaço de fora da área aos 45 minutos do segundo tempo para deixar o placar empatado por 1 a 1.

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Além da minutagem em campo, o camisa 14 do Botafogo quebrou o jejum de sete meses sem balançar as redes. O último gol do colombiano havia sido marcado no empate por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, na 37ª rodada do Brasileirão 2025, no dia 30 de novembro.

Recuperação de um grande ativo — comprado por cerca de R$ 22 milhões junto ao Junior Barranquilla (COL) — é importante, e ficaram elogios de dentro do elenco. O meia Santi Rodríguez, outro que voltou a receber oportunidade, exaltou a qualidade do atacante.

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— Pessoalmente, tenho um carinho especial pelos jogadores jovens. Jordan, na minha opinião, tem muita qualidade. Ele é aquele típico jogador colombiano com excelente técnica e força, e sinceramente, fico muito feliz por ele. Acho que nós, que somos um pouco mais experientes, temos que ajudá-los a jogar melhor a cada dia e a se destacarem, tirar essa pressão deles, deixá-los jogar e se divertir — disse, após o empate com o São Paulo.

Jordan Barrera aproveitou oportunidade de Franclim Carvalho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo como vitrine

Jordan Barrera é tratado como uma das grandes joias da geração de seu país, e foi nome importante nas campanhas da Colômbia no Sul-Americano e no Mundial Sub-20, ambos com a terceira colocação. Embora ainda não tenha estreado pela seleção principal, ele foi incluído na pré-lista de 55 nomes divulgados pelo técnico Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da convocação.

A adaptação ao futebol brasileiro tem sido um problema para Barrera, que ainda não despontou como prometia nos tempos de Barranquilla FC e Junior Barranquilla. Até o momento, foram 31 jogos disputados pelo Botafogo, com três gols marcados e uma assistência.

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Opção para o técnico Franclim Carvalho, Barrera pode ter nova oportunidade de mostrar serviço nesta quarta-feira (27). Entrega não tem faltado, e seu estilo de jogo combina com a proposta atual.

— O Jordan (Barrera) já jogou de inicio conosco, já foi não relacionado, foi reserva utilizado, como hoje, na ultima partida. Tem treinado sempre bem, nunca fez cara feia. A temporada é longa, e os jogadores tem momentos que são melhores que outros. Tem características muito interessantes para nós. Tem que continuar a trabalhar, como tem feito aqui — destacou o técnico do Botafogo.

Opção para o técnico Franclim Carvalho, Barrera pode ter nova oportunidade de mostrar serviço nesta quarta-feira (27). O Botafogo visita o Caracas (VEN), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e joga por uma vitória para garantir a melhor campanha geral e, com isso, ter o direito de decidir todas as fases de mata-mata no Nilton Santos.

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