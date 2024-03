John Textor abre o jogo sobre Thiago Almada e promete novo reforço no Botafogo em 2024

John Textor busca mais reforços para o Botafogo na temporada (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 09:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, John Textor abriu o jogo sobre o interesse no meia Thiago Almada, do Atlanta United. Em entrevista ao podcast do clube, o empresário também prometeu um novo reforço ainda em 2024.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Um monte de gente gosta do Almada, nós gostamos, e eu acho que ele gosta da gente. Mas ele gosta da Europa, gosta da La Liga. Então temos que competir com isso. Mas sim, fomos atrás dele. Nós conversamos de dono para dono, clube para clube. Ele gostou do nosso projeto. Ele irá receber muitas ligações da Europa e teremos que competir com isso. Estamos na disputa, eu o conheci, nos falamos via vídeo-chamada. Não vamos ficar tão animados com ele, porque ele é de outro time. Se não for ele, será outra pessoa.

Na atual temporada, o Alvinegro investiu na contratação de Luiz Henrique, que custou 20 milhões de euros e tornou-se o reforço mais caro de um clube brasileiro. Em busca da Libertadores, o Glorioso busca mais um nome de peso para a composição do elenco.

Classificado para a fase de grupos da competição continental, o Botafogo deve definir seu futuro com o andamento do torneio. É mais provável que altos investimentos sejam feitos caso o clube consiga garantir um lugar no mata-mata.