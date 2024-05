Joga bola! Segovinha volta aos treinos no Botafogo e mira convocação para a Olimpíada

(Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Publicada em 26/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Matias Segovia está de volta ao Botafogo. Xodó da torcida na última temporada, o paraguaio voltou a treinar na última semana e tem dois objetivos: voltar ao time principal do Glorioso e conseguir uma convocação para as Olimpíadas de Paris.

Como a janela de transferência só será aberta em julho, o jogador ainda não poderá reestrear pelo Alvinegro. Até lá, o jovem irá treinar com um grupo especial. Ainda não há definição sobre o futuro do atleta. Na Europa, o jogador participou de sete partidas e contribuiu com apenas uma assistência. No Botafogo, o paraguaio havia contribuído com dois passes decisivos para gols.

(Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Segovinha nas Olimpíadas

O torneio masculino de futebol nas Olimpíadas começa no dia 24 de julho e a medalha de ouro será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes. O Paraguai está no Grupo D com Japão, Mali e Israel.

No início da temporada, o Botafogo vetou a ida do atacante ao torneio Pré-Olímpico para que ele participasse da pré-temporada e do Campeonato Carioca.