Igor Jesus comemora gol contra o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Neste sábado (21), o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Nilton Santos pela 25ª rodada do Brasileirão em confronto valendo o topo da tabela. Com a vitória, o Glorioso atingiu mais uma marca importante para buscar o título do campeonato. Igor Jesus marcou os dois gols da partida.

Em um duelo com clima de 'final antecipada', podia-se esperar uma partida de equilíbrio no desempenho das duas equipes. Mas não foi isso que aconteceu no Nilton Santos. O Botafogo dominou o, então líder, Fortaleza, do início ao fim. Mesmo que os gols só tenham aparecido na metade do segundo tempo, o placar não foi aberto antes por meros detalhes.

A vitória sobre o Leão valeu, além dos três pontos, uma marca importante para quem quer se manter líder do campeonato: vencer todos os adversários diretos da tabela.

O Alvinegro já não perde há cinco rodadas, mas apesar do empate contra o Bahia, que custou a liderança, o aproveitamento contra as equipes que estão disputando o título do Brasileirão explica o por quê o topo da tabela tem dono.

Jogadores do Botafogo comemoram vitória sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

Hoje, o G4 é composto por: Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Todos jogaram recentemente contra o clube alvinegro e perderam. Confira os últimos resultados:

Flamengo x Botafogo - 0 x 2

Fortaleza x Botafogo - 1 x 1

Botafogo x Palmeiras - 1 x 0

Botafogo x Flamengo - 4 x 1

Botafogo x Fortaleza - 2 x 0

Resta apenas o confronto contra o Palmeiras, pelo segundo turno do Brasileirão, em dezembro.

Em coletiva de imprensa após a partida contra o Fortaleza, o técnico Artur Jorge falou sobre o espírito vencer da equipe e sobre vencer um concorrente direto. Com 50 pontos, o Alvinegro superou o Leão, que agora é o segundo colocado com 48.

— Não há outra forma. Queremos continuar a ganhar. Porque esse time não se cansa de ganhar. Jogamos todos os jogos para ganhar.

