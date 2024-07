Igor Jesus comemora estreia como titular do Botafogo: ‘Ganhei a confiança do treinador’

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro • Atualizada em 20/07/2024 - 23:57

Igor Jesus fez sua estreia como titular do Botafogo neste sábado (20), na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante avaliou positivamente a atuação e falou sobre a responsabilidade de substituir Tiquinho, deixando claro que Artur Jorge gostou do que viu.

- Fiquei muito feliz, porque após dois meses você entrar num Botafogo que vinha liderando e assumir essa responsabilidade de um cara da qualidade do Tiquinho. Fico feliz de entregar, fiz o que tinha que fazer, ganhei a confiança do treinador e saímos com os três pontos, o mais importante - disse o jogador.

Igor também comentou o estilo de jogo do técnico português, que exige muita pressão e agressividade. Ele exaltou os resultados positivos até aqui e o esforço coletivo do time alvinegro.

- O Artur Jorge é um cara que pede pra gente fazer muita pressão. Esse é o estilo de jogo que ele tem, um cara que é muito agressivo. Acho que nossa equipe faz isso muito bem e isso mostra o que a gente vem fazendo jogo a jogo, um ajudando o outro. Graças a Deus tudo vem dando certo e temos saído vitoriosos - afirmou.

O atacante participou do lance que originou o gol do Botafogo, marcado por Luiz Henrique ainda no primeiro tempo. Foi do camisa 99 o passe para Cuiabano, que deu assistência para LH em cruzamento rasteiro.

- Eu gosto muito de movimentar, mas também gosto muito de fazer o pivô. Ali foi um lance que a bola veio pingando, vi que o Cuiabano tava passando e consegui achar um passe de calcanhar. Estou me soltando, jogo a jogo vou pegando mais confiança, daqui uns três ou quatro jogos vou estar 100% - explicou Igor Jesus.

Igor Jesus disputa a bola com Renê durante Botafogo x Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por fim, o atacante agradeceu o carinho da torcida do Glorioso. Ao deixar o campo para a entrada de Tiquinho Soares na segunda etapa, Igor foi aplaudido teve seu nome gritado por grande parte dos presentes no Nilton Santos.

- Sou grato. Os torcedores têm me mandado muitas mensagens positivas. Espero retribuir tudo isso dentro de campo, fazer o meu melhor lá dentro e ganhar os três pontos que isso deixa eles muito felizes e nós muito safisfeitos.