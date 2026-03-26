O brasileiro Guilherme Smith, cria da base do Botafogo, vive grande momento com a camisa do Union Saint-Gilloise. No último domingo (22), o atacante teve excelente atuação e deu uma assistência na vitória da equipe sobre o Sint-Truiden, por 3 a 1, pela Pro League (Campeonato Belga). O resultado confirmou o St. Gilloise como líder da temporada regular da competição, com vaga nos playoffs.

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- Individualmente, aqui na Bélgica, eu me vejo bem desde que comecei a jogar, podendo ajudar a equipe a terminar a fase regular em primeiro e com vaga direta para a Liga Europa. Para mim, tem sido excelente, mas sempre tem coisas para melhorar e evoluir para o nível que pretendo chegar. Ainda temos essa reta final, com dez jogos, e espero seguir crescendo - avaliou Guilherme, que passou pelo sub-17 e sub-20 do Botafogo.

Guilherme Smith, ex-Botafogo, em ação na Bélgica (Foto: Divulgação)

Guilherme vive grande momento

Nas últimas três partidas, o atacante deu duas assistências e é um dos destaques da sequência invicta do time. Já são 12 partidas sem perder, com Guilherme Smith marcando dois gols e dando duas passes para os companheiros marcarem no período.

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- Os playoffs são os jogos mais importantes da Liga, pois agora estão os melhores colocados, com as melhores campanhas. Vão ser dez jogos muito difíceis, mas o grupo está focado, bem preparado e unido, cientes do que queremos fazer. Tentar perder o menos possível ou nem sequer perder, ganhar todos em casa e buscar pontos fora de casa. Serão jogos difíceis, mas vamos em busca do título. Sabemos que é difícil, equilibrado, mas será assim para todos. Vamos defender o título e tentar ganhar novamente, assim como foi na temporada passada, dando o máximo para sairmos campeões - finalizou o camisa 11, com passagem pelo Botafogo.

Além da grande campanha na Pro League, o Union St.Gilloise também está na final da Copa da Bélgica, que será disputada em maio. A equipe se prepara agora para o início da fase de playoffs da Pro League, que se iniciará após da pausa da Data FIFA. No dia 4 de abril, enfrenta o Sint-Truidense, em casa.

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Jogador foi formado pelo Botafogo

A temporada 2025/26 é o grande momento na carreira do atleta. Aos 22 anos, Guilherme chegou ao novo clube em 2025. Neste ano, disputou a Champions League pela primeira vez. O atacante já atuou em Portugal, na Ucrânia e na Estônia. Sua base foi feita no Botafogo, no Rio de Janeiro, clube que defendeu até 2020, quando seguiu para a Europa.

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