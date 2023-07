O Botafogo pode ter novidade na meta no confronto com o Patronato, da Argentina. A atividade realizada nesta terça-feira (18) deixou ainda mais forte a possibilidade de Gatito Fernández atuar com a camisa alvinegra pela primeira vez no ano, no jogo decisivo do playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto ocorre nesta quarta-feira (19), às 19h.