O goleiro Gatito Fernández analisou o empate do Botafogo com a Portuguesa-RJ, em 1 a 1, no Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Para o jogador, o Glorioso tropeçou porque faltou capricho nas finalizações, mas minimizou os erros, justificando que o time está em início de temporada.