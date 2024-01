O Botafogo começou o jogo dando a entender que venceria com tranquilidade. Logo no primeiro minuto, Jeffinho acertou a trave da Portuguesa-RJ. O Glorioso seguiu pressionando e abriu o placar com Tiquinho Soares, aos 20 minutos, aproveitando a bola escorada por Lucas Halter. Foi o primeiro do centroavante na temporada. Victor Sá teve chance de ampliar, mas parou no goleiro Dida. Na segunda etapa, o Botafogo diminuiu o ritmo e deu espaço para a Portuguesa, que empatou com Anderson Rosa. A partir de então o jogo ficou aberto, com os times buscando a vitória, mas sem aproveitar as oportunidades criadas.