O Botafogo inicia um novo capítulo em meio a um dos momentos mais turbulentos da temporada 2026: o retorno de Franclim Carvalho. A apresentação do novo técnico acontecerá nesta quarta-feira, e o Lance!TV fará a transmissão da coletiva a partir de 13h (de Brasília).

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Após a eliminação precoce na pré-Libertadores, uma crise interna e a demissão de Martín Anselmi, a diretoria aposta em um nome jovem para tentar reorganizar a equipe.

Aos 39 anos, o português Franclim Carvalho volta ao clube onde trabalhou em 2024, quando integrou a comissão técnica campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro como auxiliar de Artur Jorge. Desta vez, assume o comando do elenco em meio à pressão por resultados e às incertezas que cercam o projeto da SAF liderada por John Textor.

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A apresentação oficial será realizada no Estádio Nilton Santos, com cobertura ao vivo do Lance!TV. A transmissão trará todas as informações sobre o momento do Botafogo, as expectativas em torno do novo treinador e as principais declarações do comandante alvinegro.

Franclim Carvalho é regularizado no BID e pode estrear como novo técnico do Botafogo

Franclim Carvalho teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (7) e poderá estrear no comando do Glorioso. O português ficará à beira do gramado na quinta-feira (9), contra o Caracas (VEN), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

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