AO VIVO: Botafogo apresenta Caio Roque e Anthony como novos reforços

O Botafogo apresenta nesta terça-feira (7), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo Caio Roque e o zagueiro Anthony como novos reforços para a temporada. Assista ao vivo:

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Caio Roque, de 24 anos, foi contratado junto à Portuguesa-SP, por empréstimo até o fim da temporada, e já estreou com a camisa alvinegra. Saindo do banco de reservas, o defensor foi importante nas vitórias sobre Mirassol e Vasco, sendo a atuação no clássico a de mais destaque por toda a segunda etapa.

O lateral-esquerdo fez base no Flamengo e foi vendido aos 18 anos para o Lommel SK, da Bélgica, onde disputou 37 partidas. Três anos depois, voltou ao futebol brasileiro contratado pelo Bahia, onde acumulou empréstimos. Neste período, o lateral-esquerdo acumulou passagens por Londrina e Volta Redonda, onde jogou a Série B de 2025, até ser contratado a custo zero pela Portuguesa. Ele vestiu a camisa da Lusa nove vezes na atual temporada e deu duas assistências.

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Botafogo faz mais apostas

Já o zagueiro Anthony, de 20 anos, assinou com a SAF até março de 2030. O jovem defensor estava no Goiás com vínculo somente até o fim da atual temporada.

O acordo foi fechado em transferência sem custos, com direitos divididos entre Botafogo e Goiás, com a equipe do Centro-Oeste tendo direito a lucro em caso de venda no futuro.

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Anthony assinou com o Botafogo até março de 2030 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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