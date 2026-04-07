Caio Roque e Anthony são apresentados pelo Botafogo e celebram oportunidade

O Botafogo apresentou nesta terça-feira (7), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo Caio Roque e o zagueiro Anthony como novos reforços para a temporada, e também os últimos do primeiro semestre. A dupla falou sobre os primeiros momentos no clube e celebrou o acerto.

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— Estou muito feliz. Consegui nos dois primeiros jogos dar consistência ao time. Vou continuar trabalhando para sempre estar somando dentro de campo. Vamos batalhar o ano todo para dar felicidade ao torcedor do Botafogo — disse Caio Roque.

— Estou muito feliz por estar vestindo a camisa do Botafogo pelo peso que ela tem, fomos muito bem resolvidos, me senti em casa. Pronto para mostrar meu futebol — destacou Anthony.

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Anthony e Caio Roque foram apresentados pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Referências no Botafogo

Caio Roque, de 24 anos, foi contratado junto à Portuguesa-SP, por empréstimo até o fim da temporada, e já estreou com a camisa alvinegra. Saindo do banco de reservas, o defensor foi importante nas vitórias sobre Mirassol e Vasco, sendo a atuação no clássico a de mais destaque por toda a segunda etapa, e falou sobre o contato com referências da posição.

— O contato com o Telles e Marçal foi interessante. São caras que ganharam aqui e fora do Botafogo. Quando cheguei aqui, o Telles me deixou muito tranquilo. Nas duas partidas que entrei ele me deu muitas dicas, é um cara que me espelho muito. Fico feliz de dividir o campo com ele, é um cara que vou aprender mais — afirmou Caio.

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Já o zagueiro Anthony, de 20 anos, estava no Goiás sem ter jogado na temporada e chega como grande aposta. Campeão sul-americano sub-20 em 2025 com a Seleção Brasileira, o defensor também comemorou a oportunidade.

— Muito gratificante estar junto desses caras, tenho muito a aprender com eles. Muito feliz por tudo que estou vivendo.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo vem de duas vitórias no Brasileirão e foi para a décima colocação, com 12 pontos. O próximo compromisso, no entanto, será pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (9), contra o Caracas (VEN), no Nilton Santos, na primeira rodada do Grupo E. Fica a expectativa pelas aparições de Caio Roque e Anthony.

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