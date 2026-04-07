Franclim Carvalho é regularizado no BID e pode estrear como novo técnico do Botafogo
Português assinou com o Glorioso até o fim de 2027
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Novo técnico do Botafogo, Franclim Carvalho teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (7) e poderá estrear no comando do Glorioso. O português ficará à beira do gramado na quinta-feira, contra o Caracas (VEN), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.
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Franclim desembarcou no Rio de Janeiro no último fim de semana e assumiu o trabalho no CT Lonier na segunda-feira, após a transição feita pelo então interino Rodrigo Bellão, que voltou para o sub-20.
O português, de 39 anos, chega para o lugar de Martín Anselmi, demitido mesmo após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Bragantino, no dia 21 de março. Franclim foi auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, e saiu da comissão do ex-técnico do Alvinegro, atualmente no Cruzeiro, para engatar a carreira de treinador principal.
Apesar do início de uma trajetória como técnico, esta não será a primeira experiência de Franclim Carvalho. Em 2022, ele, então auxiliar técnico, assumiu o Belenenses, de Portugal, no segundo semestre e comandou o time em 18 jogos. Recorte ruim, de apenas três vitórias, mas em um começo de carreira.
Nova comissão técnica do Botafogo
Franclim Carvalho chega ao Glorioso com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
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