Franclim Carvalho é regularizado no BID e pode estrear como novo técnico do Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Franclim Carvalho teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (7) e poderá estrear no comando do Glorioso. O português ficará à beira do gramado na quinta-feira, contra o Caracas (VEN), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

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Franclim desembarcou no Rio de Janeiro no último fim de semana e assumiu o trabalho no CT Lonier na segunda-feira, após a transição feita pelo então interino Rodrigo Bellão, que voltou para o sub-20.

O português, de 39 anos, chega para o lugar de Martín Anselmi, demitido mesmo após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Bragantino, no dia 21 de março. Franclim foi auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, e saiu da comissão do ex-técnico do Alvinegro, atualmente no Cruzeiro, para engatar a carreira de treinador principal.

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Apesar do início de uma trajetória como técnico, esta não será a primeira experiência de Franclim Carvalho. Em 2022, ele, então auxiliar técnico, assumiu o Belenenses, de Portugal, no segundo semestre e comandou o time em 18 jogos. Recorte ruim, de apenas três vitórias, mas em um começo de carreira.

Franclim Carvalho foi regularizado no BID e pode estrear no comando do Botafogo (Foto: Reprodução)

Nova comissão técnica do Botafogo

Franclim Carvalho chega ao Glorioso com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

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