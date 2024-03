Fábio Matias exalta goleada do Botafogo e evita falar sobre novo técnico: ‘Determinação do clube’

Fábio Matias pode deixar o comando do Botafogo nos próximos dias apesar dos ótimos números (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 22:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Interino do Botafogo, Fábio Matias evitou comentar muito sobre a busca do clube por um novo treinador. Em coletiva após a vitória sobre o Boavista, o comandante disse que respeitará a decisão de John Textor.

- Não tenho visto redes sociais, porque elas podem poluir um pouco a nossa mente. Tenho trabalho para dar o melhor para o Botafogo. Se vier, ótimo, estaremos aqui para ajudar e oferecer o melhor. Se quiserem fixar, hoje a determinação é do clube. John é um cara acima da média, um gestor com uma mentalidade muito acima. Vamos focar, a estreia da Libertadores é fundamental.

Focado no confronto contra o Junior Barranquilla pela competição continental, Matias exaltou a goleada aplicada no jogo de ida da Taça Rio. Segundo o interino, a vitória foi essencial para elevar o moral dos jogadores e dar margem para poupar o elenco no duelo de volta.

- Ajuda por uma questão de convicção nesse curto período na Data Fifa. Tivemos um período de treinos e é importante essa questão de confiança. Também era importante ganhar hoje para a gente criar uma estratégia para domingo visando a partida da Libertadores. Não está ganho, é importante dizer, o Boavista tem jogadores que já foram em clubes grandes. Mas para nós foi fundamental esse resultado para montar as melhores estratégias para os próximos dois jogos.

No domingo (31), o Botafogo encara o Boavista pelo jogo de volta da Taça Rio. No entanto, o Alvinegro tem uma grande vantagem e tem a chance de poupar seus principais jogadores com foco na estreia da Libertadores, que acontece na próxima semana.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE FÁBIO MATIAS:

PLANEJAMENTO

- Tudo depende do contexto. Estamos com um grupo muito qualificado, temos atletas que estão voltando de lesão. Nosso planejamento é dar uma equilibrada na questão de minutagem dos atletas e a gente tem conseguido fazer isso bem. Mas vamos planejar com calma e consciência. Ainda temos treinos para organizar melhor as ideias.

DATA FIFA

- Temos o retorno de atletas, mas temos que tomar cuidados quanto ao retorno rápido deles. Estamos preparando para que eles estejam em melhores condições, só aí eles terão minutagens. A Data Fifa foi muito boa para zerar a carga, tivemos que exigir muito dos atletas nos jogos contra o Bragantino. Vamos escalar os jogadores respeitando todas as características dos jogadores.

TIQUINHO SOARES

- Tem que respeitar o indivíduo. É equidade e igualdade. Igualdade é dar oportunidade para todos, equidade é respeitar o momento de cada um. Quando se tem jogos em sequência, você precisa que o atleta precisa se recuperar, você recupera ele; quando você vê que o atleta precisa de sequência, você dá sequência. A gente tem respeitado muito. Temos conversado muito sobre ajustes de posicionamento, temos abordado muito individualmente os atletas e isso reflete dentro do campo. Os atletas estão aptos para receberem informação, não há uma barreira. Isso é legal.

JÚNIOR SANTOS

- Tem algumas coisas que são muito pessoais e são dos indivíduos. Júnior é um cara muito acima da média, que absorve e escuta informações. Está sempre querendo melhorar e evoluir. Tem vários nesse grupo que são dessa forma. Mas tudo vai de cada atleta, o Júnior tem aproveitado os feedbacks. Outros atletas também têm um crescimento muito grande, e isso vai do quanto o jogador está apto a receber informações.