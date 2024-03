Com show de Tiquinho e Júnior Santos, Botafogo atropela Boavista e dá grande passo em busca do título da Taça Rio

Tiquinho Soares marcou os dois primeiros gols do Botafogo sobre o Boavista (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo conquistou uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Boavista, pelo jogo de ida da Taça Rio, nesta quarta-feira (27), em Bacaxá. Tiquinho Soares, Júnior Santos e Yarlen foram os autores dos dois gol do Alvinegro na partida.

Com o resultado, o Glorioso pode até perder por três gols de diferença na volta para conquistar o bicampeonato do torneio. Por outro lado, a equipe de Saquarema precisa vencer por quatro gols para levar a decisão para os pênaltis.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Botafogo iniciou pressionando, e Damián Suárez quase abriu o placar com uma finalização da entrada da área e obrigando André Luiz a fazer grande defesa. Aos 14 minutos, Tiquinho Soarea aproveitou grande jogada de Júnior Santos e foi servido para bater rasteiro e inaugurar o marcador. Na sequência, o Alvinegro ampliou com o camisa 11, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR.



No segundo tempo, o Boavista voltou melhor e assustou o Botafogo em diversas oportunidades. No entanto, o Alvinegro ampliou o marcador com Júnior Santos sendo acionado pela direita em rápido contra-ataque e servindo Tiquinho Soares, que marcou seu segundo gol na partida aos 25 minutos. No fim da partida, o camisa 11 foi lançado no ataque, entrou na área em velocidade, enquanto Yarlen aproveitou erro na saída de bola dos mandantes e soltou um balaço para dar números finais ao duelo.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



No domingo (31), Botafogo e Boavista voltam a se enfrentam pelo segundo e decisivo jogo da Taça Rio. O confronto será realizado no Nilton Santos, às 18h30 (horário de Brasília).

