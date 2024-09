Escudo do Botafogo: como surgiu e história do símbolo

O escudo do Botafogo é um dos mais tradicionais do país (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

O Botafogo é dono de um dos escudos mais reconhecidos do futebol brasileiro, também famoso fora do país pela tradicionalidade do clube em competições continentais e pelos grandes ídolos da equipe carioca. O Lance! mostra para você toda a história do escudo do Botafogo, suas origens e as alterações que o emblema sofreu ao longo do tempo.

A história e as origens do escudo do Botafogo

Pelas informações do próprio site do Botafogo, o escudo da equipe sofreu algumas alterações antes de chegar ao que conhecemos atualmente. No entanto, uma única figura sempre esteve presente para a representação do clube, a estrela solitária.

Em 1894, o clube do Botafogo foi fundado exclusivamente para a prática do remo, esporte principal da equipe naquela época. No escudo do Glorioso, a estrela solitária aparecia juntamente com as letras das iniciais do clube entrelaçadas, com desenho de remos completando a figura. Uma das vertentes históricas para a utilização da estrela é pelo fato de que os remadores praticavam durante a madrugada, e ao olharem para o céu, enxergavam o planeta Vênus, também conhecido como "Estrela D'Alva".

Em 1904, foi fundado o Botafogo Football Club, destinado obviamente a prática do futebol. O clube apresentava um escudo com estilo suíço, com fundo branco, contorno preto e as letras "BFC" centralizadas. Em 1942, houve a fundição do Clube de Regatas do Botafogo com o clube de futebol, que fez com que fosse criado o escudo botafoguense que conhecemos hoje, criando o clube Botafogo de Futebol e Regatas.

O escudo do Botafogo, após essa fusão, permaneceu no formato suíço do clube de futebol e passou a ser representado com a estrela solitária centralizada em seu desenho, do clube do remo. O fundo do escudo passou a ser preto, enquanto o contorno do emblema passou a ter duas cores, a preta e a branca.