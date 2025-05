Como já era esperado, o técnico Renato Paiva montou o Botafogo com uma escalação praticamente reserva para o duelo desta quinta-feira (22), diante do Capital-DF. Com a goleada por 4 a 0 na partida de ida, o time carioca pode perder por até três gols de diferença que ainda assim avançará para às oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Copa do Brasil: veja tabela e simulador

Assim, Paiva decidiu poupar a maior parte dos jogadores já visando o duelo decisivo com a Universidad de Chile na próxima terça-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta, ele vai mandar a campo no estádio Mané Garrincha apenas jogadores que não enfrentam problemas de desgaste. Ao mesmo tempo, dará chance a jogadores que vinham atuando pouco sob seu comando.

A escalação do Botafogo para enfrentar o Capital tem Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Serafim e Alex Telles; Newton, Kauan Lindes e Patrick de Paula; Santi Rodrígues, Elias Manoel e Nathan Fernandes.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Capital também com escalação confirmada para enfrentar o Botafogo

O time do Distrito Federal também está confirmado para o jogo desta quinta-feira. A equipe teve mudança de comando em relação ao primeiro jogo, com o o técnico Roberto Fernandes sedo substituído por Felipe Surian.

O Capital vai a campo com Reynaldo; Lenon, Pedro Romano, Richardson e Renan Luís; Felipe Guedes, Erick Varão e Falcão; Wallace Pernambucano, Rikelmi e Matheusão.

continua após a publicidade

A arbitragem do jogo será de Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Daniella Coutinho Pinto e Elicarlos Franco de Oliveira (trio da Bahia).