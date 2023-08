Nos bastidores, a construção do grupo alvinegro avaliou o perfil pacífico de cada jogador antes de concretizar as contratações. Na última semana, o Glorioso tomou o mesmo cuidado na contratação do atacante Diego Costa. Rumores vindos de Minas Gerais apontavam crises de relacionamento do centroavante no Galo, mas o técnico Bruno Lage deu aval para a contratação, já que ambos trabalhavam no Wolverhampton (ING) e tiveram bom convívio.