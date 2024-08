Em batalha judicial, Textor, dono do Botafogo, obtém vitória sobre Rafael Traci

John Textor obteve vitória judicial sobre árbitro Rafael Traci por polêmicas referentes ao jogo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Brasileirão 2023 (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 28/08/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Em disputa judicial, John Textor, dono da SAF do Botafogo, conquistou uma vitória sobre Rafael Traci. A juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque indeferiu o pedido do árbitro, que exigia não ter seu nome citado pelo empresário.

O episódio de desavença entre os dois começou no confronto entre o Glorioso e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2023. Na época, Traci estava à frente do VAR e foi responsável pela polêmica decisão de expulsão do zagueiro Adryelson. Naquela partida, o Verdão conquistou uma vitória de virada sobre o Alvinegro por 4 a 3.

Em diversas situações, John Textor criticou as decisões do árbitro e sugeriu que a partida pudesse ter sido manipulada por conta de sua discordância com relação a expulsão de seu defensor. Por conta disso, o brasileiro entrou com uma ação pedindo a exclusão de publicações feitas pelo empresário nas redes sociais sob o tema e que seu nome não fosse citado pelo dono do Botafogo com risco de multa.

- No caso concreto verifica-se que a publicação já se aproxima de três meses nas redes sociais e, ainda, já teve, inclusive, exposição na mídia, ou seja, não se vislumbra, atualmente, ainda estejam repercutindo consideravelmente nos meios sociais. Por fim, mas não menos importante, impedir o réu de citar o nome do autor é vedação por demais excessiva, pois se pretende censurar previamente qualquer tipo de manifestação, o que, por certo, não se faz possível pelos fundamentos anteriormente invocados - diz trecho da decisão judicial.

Nas próximas semanas, uma audiência de conciliação deve ser realizada com o comparecimento de ambas as partes e seus representantes. No entanto, John Textor não será punido por conta de suas manifestações críticas em relação a Rafael Traci.