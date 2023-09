-Nós só podemos confiar uns nos outros. Nós temos que trazer o campeonato para casa, para nossa família, com o mesmo amor e apoio que vocês mostraram durante todo ano. Tem a música que ficou famosa e diz "vou te apoiar até o final". Bom, é isso que nós temos que fazer. Você sabe, vai ser difícil. Eles estão vindo atrás da gente, mas nós vamos fazer isso, com seu apoio, amor e com trabalho duro desse treinador Bruno, o staff do futebol, o time. Eles mostram seu amor por vocês todos os dias no campo de futebol. Vocês sabem que eles estão trabalhando duro. Continuem lutando, continuem apoiando e amando esse time - explicou.