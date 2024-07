Dono da SAF do Botafogo, John Textor ganha homenagem no Estádio Nilton Santos

X/Fogão do Meu Coração







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, o americano John Textor agora faz parte de um dos muros do Estádio Nilton Santos, casa do clube. Um torcedor do clube pintou uma imagem do acionista da SAF, e a ação repercutiu entre a torcida.

O empresário chegou ao Botafogo em 2022, quando comprou 90% das ações da SAF. Textor tem sido essencial na evolução do Glorioso. Dentro e fora de campo.

X/Fogão do Meu Coração

Botafogo deve anunciar lateral-direito nos próximos dias

O Botafogo deve anunciar, nos próximos dias, a contratação de um novo lateral-direito. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, do Fogão Net. De acordo com o profissional, as negociações com o atleta estão avançadas.

Atualmente, os nomes do lado direito do Botafogo são Damián Suárez, Mateo Ponte e Rafael. Assim que a janela abriu, o Glorioso já anunciou as chegas de Igor Jesus, Allan e Thiago Almada, mas o foco sempre foi o lado direito da defesa.