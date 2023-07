O dia do Botafogo foi marcado por uma "mudança de chave" na equipe e também por uma dose de empolgação da torcida pela liderança do Glorioso no Brasileirão. Nesta quinta-feira (20), teve torcida que viu a estampa de "segue o líder" no trânsito. Além disso, houve mobilização do elenco para o confronto com o Santos.