Torcedores do Botafogo mandam recado para Renato Paiva após goleada

O Botafogo goleou o Fortaleza por 4 a 0, neste sábado (9), e os torcedores alvinegros aproveitaram para mandar um recado para o técnico Renato Paiva. O português foi demitido do Botafogo depois do Mundial de Clubes e assumiu o Fortaleza na sequência.

Com dois gols de Marçal, um de Artur Cabral e outro de David Ricardo, o Botafogo passou por cima do Fortaleza no Castelão e assumiu a 5° colocação do Campeonato Brasileiro. O Leão estacionou na 18° posição.

Assim que a partida acabou, os torcedores do Botafoo correram para as redes sociais e mandaram alguns recados para Renato Paiva. Veja abaixo.

Renato Paiva no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Veja os recados de torcedores do Botafogo para Renato Paiva

Como foi o jogo

As projeções apontavam um cenário complicado para o Alvinegro. Fortaleza em crise, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento e primeiro jogo contra Paiva após a demissão. Tudo foi facilitado com a expulsão de Gustavo Mancha aos seis do primeiro tempo no Brasileirão.

A vantagem no gramado se refletiu em gol logo aos 14, com Marçal, em jogada aérea. Os cruzamentos, aliás, foram decisivos para a construção do placar no Castelão.

Os espaços apareceram no meio-campo, com o Fortaleza saindo para o jogo atrás do empate. A genialidade de Álvaro Montoro para deixar Arthur Cabral sozinho contra Vinicius Silvestre deixou a situação mais clara para o Botafogo trabalhar seu estilo e administrar o resultado. Botafogo e Renato Paiva se encontraram novamente.

Poucos lances assustaram o Botafogo na segunda metade do jogo, pois a intensidade caiu devido aos dois gols em oito minutos. Marçal fez o terceiro após jogada de Arthur Cabral no pivô, e David Ricardo aproveitou na primeira trave escanteio cobrado por Savarino.

Davide Ancelotti teve a oportunidade e aproveitou para poupar alguns destaques, dando rodagem a outros. Nomes como Matheus Martins, recuperado de lesão, e o jovem Huguinho, joia da base, foram exemplos disso. O primeiro ainda sacramentou a goleada marcando o quinto, já nos acréscimos, em linda jogada individual seguida por finalização de fora da área. Primeiro dele no Brasileirão! Botafogo e Renato Paiva escrevem mais um capítulo.

Em linhas gerais, foi uma grande noite do Botafogo longe do Rio de Janeiro no Brasileirão. Vitória que manteve os 100% de Davide na condição de visitante e dá confiança de olho no compromisso pela Libertadores.