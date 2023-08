- Em relação a jogar com Tiquinho ou não, meu objetivo é me entregar aos treinamentos. Quando jogar, vou dar meu máximo, seja começando ou não. Todo jogador tem que ter respeito. Tiquinho é o artilheiro do time, está com uma lesão, mas é curta, graças a Deus. Se puder jogar os dois, perfeito - garantiu.