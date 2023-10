Agora pelo segundo turno, frente a frente novamente, o Botafogo tem a oportunidade de se vingar do Goiás e recuperar o caminho das vitórias no Brasileirão. No primeiro confronto, na Serrinha, com gols de Bruno Melo e Maguinho, o Esmeraldino venceu de virada. Tiquinho marcou para o time da Estrela Solitária. Dessa vez, dentro de casa, onde tem um retrospecto quase impecável no campeonato, o time de Bruno Lage conta com o apoio do Nilton Santos lotado para vencer a partida.