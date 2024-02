- Me emociono ao falar do meu pai, porque ele acreditou mais em mim do que eu mesmo. Desde a minha infância, ele sempre foi um apoiador. Não tínhamos condições, mas ele dava de tudo para eu estar jogando. Aos 16 anos, eu não queria mias saber de futebol, achava que não daria em nada, mas ele sempre acreditou em mim. Fui uma criança muito rebelde, criei muito a cara na vida. A partir do momento em que ouvi meu pai, fui para São Paulo, onde passei dificuldades e quis voltar. Ele disse que se eu voltasse, que ele não iria falar mais comigo. Para quem é do interior, ir para São Paulo é um mundo. Se eu estou aqui, ele tem uma grande contribuição.