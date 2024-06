Foto: Vitor Silva







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 05/06/2024 - 09:14

O Botafogo irá contar com o retorno de um jogador importante nas próximas rodadas. Trata-se de Gustavo Sauer, que esteve emprestado ao Rizespor-TUR na última temporada. Aos 30 anos, o meia deseja permanecer e lutar pelo seu espaço no elenco do Glorioso.

– Meu futuro para já é o Botafogo, tenho contrato até dezembro de 2025. É a única coisa que posso falar no momento. Se vou permanecer ou não, é uma pergunta que hoje não consigo responder. Mas é minha vontade. Tenho convicção que posso ajudar muito. Sonho em ser campeão de uma competição importante aqui no Brasil – afirmou Sauer, ao site “GE”.

Números de Gustavo Sauer na Turquia

Em 33 jogos na Liga da Turquia, Sauer, que chegou a vestir a camisa 10 do Botafogo em 2022 e 2023, marcou um gol e deu uma assistência. A melhor fase de sua carreira foi em Portugal, com a camisa do Boavista, quando marcou 14 gols e deu 10 assistências em 104 jogos.

