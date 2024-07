Cuiabá x Botafogo: quem leva a vantagem no confronto direto?

Foto: Asscom Dourado







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Estatísticas de Cuiabá x Botafogo

As equipes já se enfrentaram em sete oportunidades, com duas vitórias do Botafogo, um empate e quatro vitórias do Cuiabá. No último encontro entre os dois, no Brasileirão de 2023, vitória do Dourado por 1 a 0, no Nilton Santos.

Jogando na Arena Pantanal, o confronto é totalmente equilibrado. Em três jogos, uma vitória para cada lado e um empate.

Foto: Asscom Dourado

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cuiabá e Botafogo (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

🚩 Assistentes: a definir

📺 VAR: a definir

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Gregore), Tchê Tchê e Eduardo; Luiz Henrique e Tiquinho Soares.