Conheça a Botafogo House, espaço para torcedores do clube no Mundial de Clubes

O Botafogo oficializou o lançamento da "Botafogo House", ponto de encontro para os torcedores alvinegros durante o Mundial de Cubes da Fifa. Situado em Venice Beach, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, o espaço promete uma experiência imersiva e interativa aos visitantes.

A iniciativa do Glorioso foi pensada para promover a internacionalização da marca durante a competição e para reunir a torcida em um clima único, com ativações exclusivas e conteúdos da Botafogo TV, encontros com ídolos, atrações musicais, festas e muita paixão pelo clube.

— O Botafogo sempre foi um protagonista do futebol mundial. Somos os atuais campeões da América e do Brasil e estamos nos preparando para representar a torcida mais apaixonada no maior torneio entre clubes que já existiu. A Botafogo House será um espaço especial para honrar tudo o que construímos até aqui, mostrando nossa grandeza além das quatro linhas e das fronteiras. Queremos compartilhar nossa essência e o mostrar para todos o que é ser Botafogo — disse o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

A Botafogo House fica no 57 Windward, um espaço a poucos passos da praia de Venice Beach. Com mais de 1.800 metros quadrados, o local tem tudo para receber a torcida alvinegra em grande estilo.

Durante 11 dias, entre 15 a 22 de junho, a casa alvinegra sediará atividades culturais, exposições, ativações de patrocinadores e celebrações temáticas, levando o melhor da cultura brasileira e da história do Glorioso, consolidando a atmosfera que envolve o Botafogo nos EUA.

