Como Thiago Almada retorna ao Botafogo após as Olimpíadas?

Thiago Almada treina pelo Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Rafael Almeida • Publicada em 06/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo contará com um reforço de peso para a partida contra o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta (7): Thiago Almada, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Liberado da seleção olímpica argentina após a eliminação nos Jogos de Paris, o meia desembarcou no Rio nesta semana e já treinou com o time principal alvinegro. A expectativa é que ele, assim como o goleiro Gatito Fernández, que defendeu o Paraguai nas Olimpíadas, estejam relacionados para o confronto em Salvador.

Como Thiago Almada retorna ao Botafogo?

Almada foi um dos grandes destaques da seleção olímpica da Argentina na campanha, apesar da eliminação dolorida para os franceses. O meia foi o artilheiro do time na competição: dois dos seis gols marcados pela Albiceleste foram do atleta do Botafogo.

Confira outras estatísticas de Almada nas Olimpíadas:

89% no acerto de passes

1 grande chance criada (2º da estatística no time)

2.8 finalizações por partida (líder do time)

1.3 finalizações ao gol por partida (líder do time)

1.3 dribles certos por partida (líder do time)

Almada foi titular em todos os jogos da Argentina na competição e só foi substituído na reta final dos triunfos contra Iraque e Ucrânia, quando o resultado já estava garantido.

Thiago Almada, atleta da Argentina que pertence ao Botafogo, divide a bola com o meia Manu Koné, da França. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

O alto desempenho nos Jogos Olímpicos deu continuidade aos ótimos números do argentino pelo Atlanta United, ex-clube. Na atual temporada, Thiago Almada marcou seis gols e deu duas assistências em 19 jogos.

O Botafogo encara o Bahia pelas oitavas da Copa do Brasil após empatar no confronto de ida por 1 a 1, com gol de Carlos Alberto e Cauly. A bola rola na próxima quarta (7), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.