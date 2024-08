Com um jogador a menos, Botafogo perde para o Bahia e é eliminado da Copa do Brasil

Foto: Jhony Pinho/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 21:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Bahia e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um jogador a menos, o Glorioso não suportou a pressão do Bahia e levou, de Luciano Rodriguez, o gol da eliminação aos 43 do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A partida

O Botafogo começou melhor a partida, mas não conseguiu achar o gol. No fim do primeiro tempo, após jogada imprudente, Gregore foi expulso. Na segunda etapa, o Botafogo até abriu o placar, mas Mateo Ponte estava impedido. No fim, após grande lance de Everton Ribeiro, Lucho Rodriguez abriu o placar e definiu a classificação do Bahia.

BA - SALVADOR - 07/08/2024 - BRASILEIRO A 2024, BAHIA X BOTAFOGO - Everaldo jogador do Bahia disputa lance com Cuiabano jogador do Botafogo durante partida no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jhony Pinho/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2024, às 19H;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michel Stanislau (RS);

🖥️ VAR: André da Silva Bittencourt (RS).

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚽ ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Xavier, Cuesta e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Suárez, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore e Freitas; Carlos Alberto, Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho.