Botafogo

Com novidades, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo contra o Vasco

Bola rola às 21h30 (Brasília), em São Januário, pela Copa do Brasil

Davide Ancelotti, do Botafogo
Davide Ancelotti estreou como técnico do Botafogo em duelo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Alessandra Ferreira,
Dia 27/08/2025
10:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo vai enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, e o clube divulgou os atletas relacionados para o jogo. A lista conta com duas novidades: o zagueiro Kaio Pantaleão, que tinha uma lesão na coxa, está recuperado e vai para o jogo. Artur, que foi preservado contra o Juventude, também retorna.

Relacionadas

Fora desde o duelo contra o Cruzeiro no Brasileirão, no dia três de agosto, Kaio era titular absoluto do time de Davide Ancelotti e foi ausência sentida nos jogos do Glorioso. Marçal e David Ricardo, dois canhotos, estavam sendo improvisados no lado direito da zaga para suprir a lacuna.

➡️Copa do Brasil é a chance de mostrar que ainda ‘é tempo de Botafogo’

Para a partida de logo mais em São Januário, o Botafogo ainda têm desfalques importantes. Cuiabano, peça chave da equipe, ainda é ausência por uma lesão no tornozelo. Com um desconforto muscular, Jordan Barrera também segue fora da equipe.


Davide Ancelotti estreou como técnico do Botafogo em duelo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Vasco:

Goleiros: John, Neto e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Volantes: Allan, Danilo, Marlon Freitas e Newton.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Meias: Joaquín Correa, Montoro, Santi Rodriguez e Savarino.

Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Jeffinho, Artur, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.

Copa do Brasil é a chance de mostrar que ainda ‘é tempo de Botafogo’

Para espantar a crise e mostrar que ainda há espaço para o sucesso em 2025, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (27), contra o Vasco, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O troféu inédito é tratado como prioridade para o restante da temporada.

O momento é de esquecer a lamentação pela queda na Libertadores. O Glorioso perdeu para a LDU na altitude de Quito, no Equador, e se despediu ainda na fase quartas de final. Campanha abaixo do esperado pelo atual campeão. Com isso, a copa nacional surge como a chance de deixar vivo o lema de 2024: "É tempo de Botafogo".

Mas motivos não faltam para o Botafogo e o torcedor botafoguense acreditarem na Copa do Brasil. Elenco qualificado, principais potências já eliminadas e, agora, com um calendário mais flexível após mudanças da CBF. A briga será boa.

