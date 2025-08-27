Clássico da Fé? Vasco x Botafogo reunirá as torcidas que mais apelam para a religiosidade na Internet

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27) e guardam grandes emoções para os apaixonados por futebol. Em São Januário, Vasco e Botafogo começam a definir seu futuro na competição às 21h30 (de Brasília). Conhecido como ‘Clássico da Amizade’, o confronto ganha outra conotação: a fé.

Segundo uma pesquisa realizada pelo site Bola Vip Brasil, as duas torcidas estão entre as que mais recorrem à religião para apoiar seus times. O levantamento analisou mais de 218 mil comentários de torcedores dos 20 clubes da Série A em suas comunidades e identificou incidência de palavras religiosas, como Deus, fé, Jesus e milagre.

Entre todas as equipes da primeira divisão, a torcida do Glorioso é a que mais usa a palavra Deus. A palavra Jesus também é frequente entre os Alvinegros, no entanto, boa parte desses comentários pode ter se referido ao ex-atacante Igor Jesus, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Por sua vez, os vascaínos lideram no uso da palavra ‘Milagre’, o termo ficou em 4º lugar entre os mais comuns no levantamento. Levando em consideração o atual momento da equipe, nenhuma torcida mencionou tanto o termo como os cruzmaltinos.

Para o confronto decisivo desta quarta-feira (27), os torcedores terão que apelar para a fé mais uma vez. Se depender da fé de cada torcida, é capaz do duelo terminar empatado, em São Januário.

Vasco x Botafogo

O primeiro confronto entre Vasco e Botafogo acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para a ocasião, o Cruzmaltino conta com o apoio da sua torcida, que esgotou os ingressos, em busca de uma vantagem para o confronto de volta.

A segunda partida entre as equipes, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece no próximo dia 11 de setembro, novamente às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançar em Bahia x Fluminense.