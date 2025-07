Botafogo lança uniforme II da linha 2025/2026; veja fotos

O Botafogo lançou nesta sexta-feira (25) a nova camisa II da coleção de uniforme 2025/2026. A peça produzida pela Reebok, fornecedora de materiais da SAF, é majoritariamente preta, com gola polo e barra das mangas em branco.

A nova camisa da linha "Aura 90" foi apresentada com Danilo, novo reforço do Glorioso para a sequência da temporada, no Estádio Nilton Santos. Ela será estreada neste sábado (26), no duelo com o Corinthians, no Nilton Santos.

- A coleção Aura 90 é mais do que um uniforme: é uma ponte entre passado, presente e futuro, fazendo uma viagem no tempo e resgatando um dos melhores momentos do Clube e do futebol brasileiro - iniciou Thairo Arruda, CEO da SAF.

- O Botafogo sempre valoriza sua história, e essa camisa traz à tona não só a elegância do preto, mas também uma reverência aos movimentos culturais que embalaram uma geração. É gratificante ver uma peça como essa sendo pensada e desenvolvida internamente, diretamente para os nossos torcedores - completou.

Clube e Reebok trazem na linha 25/26 inspirada na cultura urbana do Rio de Janeiro na década de 1990. Os detalhes prateados nas duas marcas remetem às famosas bolas de espelhos que giravam nas pistas dos bailes, iluminadas ao som do soul, R&B e hip hop.

Para os goleiros e goleiras dos elencos do Alvinegro, também há novidade. A camisa dos arqueiros na segunda linha é majoritariamente coxa, também com efeitos no tecido remetendo aos globos de espelho. Veja imagens abaixo:

Nova camisa II de goleiro (Foto: Divulgação/Botafogo)

Novo uniforme II (Foto: Divulgação/Botafogo)

Nova camisa II do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)