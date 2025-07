‘Quero fazer história’: Danilo é apresentado no Botafogo; veja

Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Danilo foi apresentado na tarde desta sexta-feira (25), no Estádio Nilton Santos. O jogador de 24 anos, revelado pelo Palmeiras e que estava no Nottingham Forest, destacou a felicidade em fazer parte do projeto e o desejo de fazer história pelo clube.

Danilo não estará em campo neste sábado (26), contra o Corinthians, pois passará por uma mini pré-temporada. O objetivo da comissão técnica é que o volante passe por um período de recondicionamento físico para readquirir o ritmo de jogo ideal antes de ser relacionado.

'Quero ajudar a conquistar mais'

Em suas primeiras palavras como jogador do Glorioso, Danilo agradeceu à diretoria pela confiança e se mostrou muito motivado com o novo desafio em sua carreira.

— Muito obrigado ao presidente, aos dirigentes, à comissão e aos meus novos companheiros da equipe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de fazer parte deste novo projeto, que já vem crescendo antes de eu chegar. Quero continuar crescendo junto com o Botafogo e ajudar a conquistar mais coisas pela frente — disse o volante.

'Vai ser difícil tomar o posto dele': Danilo fala sobre substituir o 'pitbull' Gregore

Questionado sobre a responsabilidade de chegar para a vaga de Gregore, que foi vendido ao Al-Rayyan, Danilo elogiou o ex-camisa 26, mas ressaltou que os dois têm características diferentes em campo.

— Ele já é mais marcador. Eu marco, mas ele é mais aquele primeiro volante. Eu consigo fazer a primeira função ali, mas também a de segundo [volante] — explicou, antes de enaltecer o legado do "pitbull".

— O Gregore é o pitbull nato. Vai ser difícil tomar esse posto dele aqui no Botafogo pelo que ele fez, principalmente nos títulos que ele ganhou. Mas espero chegar, dar o meu melhor e poder ajudar o Botafogo — finalizou.

Volante revela por que aceitou voltar para o Brasil

O volante revelou que, a princípio, seu plano não era retornar ao futebol brasileiro neste momento da carreira, mas que o projeto do Botafogo e uma conversa com o técnico Davide Ancelloti o fizeram mudar de ideia.

— A princípio, eu e meu staff, a gente não ia voltar pro Brasil ainda, por conta da idade. Mas eu falei para eles só me comunicarem sobre o que tivesse certo, e o que tinha certo era o Botafogo — contou Danilo.

Ele fez questão de frisar que sua vinda não é apenas uma passagem, e sim um projeto de longo prazo.

— Eu falei pra ele que sim, aceitaria esse desafio de vir para o Botafogo. Não é para chegar aqui, querer só jogar e ir embora. Não. Eu quero chegar e quero fazer história aqui no Botafogo — finalizou.

'Vi a força do grupo': Danilo elogia time na final da Libertadores

Danilo revelou que assistiu à final da Libertadores vencida pelo Botafogo e se impressionou com a força mental e a união do elenco, mesmo após a expulsão de Gregore no início da partida.

— Eu estava assistindo e deu para ver a união do grupo que tem o Botafogo. O time correndo com um a menos… aí você vê a força do grupo, a concentração, a rapaziada focada naquilo que queria, que era o título. Foi bonito de ver, eles mereceram ser campeões — disse o volante.

'Melhor ganhar os três'

Questionado se teria preferência por algum título na temporada, Danilo mostrou ambição e não escolheu um alvo principal, destacando o desejo de conquistar a inédita Copa do Brasil.

— Na dúvida, melhor ganhar os três, não tem preferência. O importante é o Botafogo continuar crescendo. E que a gente possa conseguir o Brasileiro, a Libertadores novamente e a Copa do Brasil, que vai ser um título inédito pro clube — projetou.

Superação de lesão e a ajuda de ex-companheiros

Durante a coletiva, Danilo também relembrou um momento difícil que viveu recentemente ao se recuperar de uma lesão grave. O volante destacou a ajuda que recebeu de sua família, amigos e companheiros de equipe.

— Foi muito difícil quando sofri, os dias que passei foram dolorosos. Nunca tinha passado por isso, mas graças a Deus, com a ajuda da minha família, meu staff e meus amigos, me ajudaram muito. E meus amigos lá no meu antigo clube, o Murilo, Carlos Miguel e o Morato, me ajudaram bastante também — contou, afirmando estar totalmente recuperado. — Depois que eu me recuperei, vi a felicidade deles de me ver em campo de novo. Graças a Deus, estamos de pé e 100% da lesão.

De olho na Seleção: 'A Copa do Mundo é um sonho'

Danilo tem um objetivo claro: voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. O volante, que já teve uma oportunidade quando atuava pelo Palmeiras, espera que o bom desempenho no Alvinegro o leve para a Copa do Mundo de 2026.

— Sobre a Seleção, tive a oportunidade de ir com o Palmeiras, não tive minutagem, mas pude estar lá com o grupo. Fiquei muito feliz e espero que eu possa fazer belos jogos aqui para poder estar nas próximas convocações e na da Copa do Mundo, que é um sonho meu — projetou.