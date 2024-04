(Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Kevin Fernandes • Publicada em 25/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A torcida alvinegra enfim comemorou a primeira vitória do Botafogo na Copa Libertadores da América com o triunfo por 3 a 1 diante do Universitário do Peru nessa quarta-feira (24/04). A partida que ficaria marcada pelo primeiro gol do craque Luiz Henrique com a camisa do Glorioso e o lindo mosaico da torcida, no entanto teve um ponto negativo que pode trazer preocupações com a lesão de Tiquinho Soares.

Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!

Logo no início da primeira etapa uma cena chamou atenção e causou aflição aos mais de 23 mil presentes no 'Niltão'. Aos sete minutos de jogo, o centroavante da equipe, Tiquinho Soares sentiu uma lesão muscular e pediu substituição para a comissão técnica de Artur Jorge. O jogador, que havia sido poupado de entrar como titular uma semana antes, contra o Atlético Goianiense, saiu para dar entrada ao meia Eduardo.

A lesão de Tiquinho Soares acontece em momento importante para o Botafogo, já o clube que negociou o atacante Janderson para o Vitória, e também não pode contar com Matheus Nascimento. O substituto natural do centroavante, também lida com uma lesão muscular e não se encontra à disposição da equipe que neste final de semana terá o seu primeiro clássico no campeonato brasileiro.

- Neste momento, o que é possível falar sobre o Tiquinho é que é uma baixa e tanto. Se confirmar, e falo assim porque espero o resultado clínico. Disse o técnico Artur Jorge, em coletiva de imprensa após a vitória na Libertadores.

Em busca da liderança do Brasileirão, o Botafogo vai a campo neste domingo contra o Flamengo no Maracanã às 11h da manhã e não deve contrar com um centroavante de ofício para o comando do ataque. O favorito para assumir a posição é novamente o meia Eduardo, autor de dois gols na última vitória