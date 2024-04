Artur Jorge faz sua estreia no Nilton Santos pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/ Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 00:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Em estreia em casa, Artur Jorge consegue sua primeira vitória à frente do Botafogo. O Glorioso venceu o Atlético-GO com gol de Mateo Ponte, no primeiro tempo. O clube alvinegro estava há 12 partidas sem uma vitória no Campeonato Brasileiro. A última vez que saiu com os três pontos foi contra o América-MG, no dia 18 de outubro de 2023.

O técnico português modificou a equipe para o confronto. Matheus Nascimento começou como titular, e Tiquinho Soares, camisa 9, foi para o banco. Durante coletiva, Artur Jorge explicou o que motivou a sua decisão.

– Temos que avaliar tudo aquilo que é o momento, o contexto. Vínhamos de dois jogos muito exigentes do ponto de vista físico, queríamos poupar mais o Tiquinho nesse jogo. E foi em total consonância com ele, porque conversamos antes, achamos que era melhor, vamos ter domingo mais um jogo, depois Libertadores, Flamengo, uma sequência muito difícil.

O treinador valorizou o resultado positivo após dois jogos difíceis, mas pondera que o time ainda não desempenhou o que se espera para a temporada. Para o português, a defesa foi pilar importante durante a partida.

– A vitória é o que fica. Primeiro jogo em casa, uma vitória, em frente aos nossos torcedores. Muito satisfeito pelos três pontos, não tanto pelo que fizemos. Temos a sensação clara de que podemos e devemos fazer muito melhor. Fica o registro de uma vitória em que a equipe lutou muito. Foi competente defensivamente quando teve de sofrer e estar mais próxima da nossa baliza. Mas diferente para o que queremos para o Botafogo. Queremos uma equipe menos sofredora e mais dominadora. Hoje não aconteceu isso e ficamos com os três pontos.

O Botafogo volta à campo no domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão, contra o Juventude, às 18h30, no Nilton Santos.