Com emoção até o fim, Botafogo empata com o Athletico e segue líder do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo recebeu o Athletico nesta quarta-feira (19), pela décima rodada do Brasileirão. Cirúrgico, o Furacão abriu o placar com Gonzalo Mastriani e segurou até o final, mas viu Bastos, de cabeça, empatar a partida aos 52.

A partida

No primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, mas quem teve a chance mais clara foi o Furacão, que quase balançou as redes com Fernandinho. Com mais posse, mas sem objetividade e criatividade, o Glorioso ficou preso na forte marcação do Athletico, que encontrava espaços no contra ataque.

No segundo tempo, o Athletico-PR seguiu com a estratégia. Defendia bem, se fechava e ocupava o meio campo. Mesmo sem tantas chances, o Furacão chegou, de forma mansa, e abriu o placar com Mastriani. Afobado, o Botafogo até tentou reagir, mas foi ficando cada vez mais desorganizado até o fim da partida. No fim, o Furacão não segurou Bastos, que subiu no segundo andar e empatou a partida.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATHLETICO

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Igor Junior Benevenuto (VAR Fifa-MG).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Jhon; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

ATHLETICO (Técnico: Cuca)

Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Christian, Nikão e Mastriani (Pablo).

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF