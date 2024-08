Com boa atuação contra o Palmeiras, o Botafogo está pronto para fazer história na Libertadores

Luiz Henrique marca o primeiro gol do Botafogo na partida contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras no Nilton Santos pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores confirmou o amadurecimento e solidez da equipe de Artur Jorge. Com a vantagem por 2 a 1, o Glorioso precisa apenas de um empate fora de casa para confirmar a classificação.

➡️Botafogo vence o Palmeiras e tem a vantagem para classificação na Libertadores

O confronto mais difícil das oitavas de final deixou claro que o nível do futebol brasileiro está um nível acima dos demais. Com um primeiro tempo frenético, o Alvinegro aproveitou a festa da torcida no estádio lotado para se colocar à frente no placar e mostrar que o Botafogo está pronto para brigar por esta Libertadores.

Com Luiz Henrique em grande fase, Igor Jesus sendo decisivo, o Glorioso começou mais intenso e mais atento com e sem a bola. Se livrando bem da marcação e sendo incisivo nas infiltrações na área adversário. Foi assim, inclusive, que o camisa 7 chegou ao gol e abriu o placar no Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Após a partida, o técnico Artur Jorge fez questão de destacar, também, o setor defensivo, que foi determinando para que a equipe saísse de casa com um resultado favorável.

– Eu não gosto muito de ter setores defensivos, gosto de ter um setor de 11 homens a defender. E acho que o mérito está também por aí. Eu divido isto com os meus atletas muitas vezes, de que às vezes não sofremos gols e onde aquela linha de quatro, mais o goleiro, são aqueles que mais responsabilidade têm. Mas porque pressionamos na frente, porque obrigamos a equipe a desmontar... Há uma série de condicionantes que nos obrigam muitas vezes a olhar mais à frente do que propriamente àquilo que são os defensores mesmo. Mas a verdade é que ficam mais vezes na fotografia.

Pode ser que com as polêmicas recentes e o marcante 4 a 3 no segundo turno do Brasileirão fizeram com que as partidas entre as duas equipes tenham um novo tom em 2024. Em clima de clássico, vencer o Palmeiras pela segunda vez nesta temporada, em casa, é um reflexo no trabalho feito internamente no clube.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Nilton Santos pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Na próxima quarta-feira (21), o Palmeiras recebe o Alvinegro no Allianz Parque para a decisão das oitavas de final. Se confirmado à classificação do clube carioca, a equipe comandada por Artur Jorge poderá fazer história na competição continental e repetir o feito de 2017: deixar às quartas de final.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49